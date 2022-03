«Un marché de candidats»

LUXEMBOURG - Spécialiste du recrutement financier,

Robert Half fête ses 60 ans dans le monde et ses trois ans au Grand-Duché.

Le leader américain du recrutement financier s'est tourné depuis quelques années vers l'Europe pour se développer. En mars 2005, Robert Half a ouvert une agence à Luxembourg et a largement profité de l'essor du marché local. «On est dans un marché orienté sur les candidats.

Depuis 2004, il y a plus de demandes que d'offres, avec des critères de plus en plus pointus», analyse Sophie Campus, responsable de la direction des services financiers.