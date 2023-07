Un marché interdit le commerce de viande de chat et de chien

En Indonésie, un célèbre marché a mis fin à la vente de viande de chien et de chat, une première selon un groupe de défense des droits, qui en dénonçait depuis plusieurs années les méthodes d’abattage brutales. Viande canine, féline, mais aussi chauves-souris, rats, serpents ou singes: le marché de Tomohon, sur l’île de Sulawesi, était connu pour son menu extrême, jusqu’à ce qu’une interdiction soit imposée vendredi.

Les six marchands de viande de chien et de chat encore présents ont signé un accord pour en arrêter la vente et le maire de la ville de Tomohon a promulgué une loi interdisant à l’avenir ce commerce sur le marché, a indiqué l’association de défense des droits des animaux Humane Society International (HSI) dans un communiqué.