Un mardi noir sur le rail entre la France et le Luxembourg

La journée de mardi sera très compliquée pour les frontaliers. Editpress

La grève contre la réforme des retraites en France se poursuit mardi. En raison d'une large mobilisation des cheminots de la SNCF, la journée s'annonce encore particulièrement difficile pour les frontaliers qui empruntent le train en direction de Luxembourg. D'après le plan de circulation fourni pas la SNCF lundi après-midi, la journée de mardi s'annonce comme la pire depuis le début du mouvement sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg.

Comptez seulement huit trains le matin à partir de 4h18 entre Metz et la capitale luxembourgeoise, contre une vingtaine d'habitude, mais surtout plus aucun train après 8h! La situation n'est guère plus reluisante pour les voyageurs qui prennent le train à Thionville avec seulement un train supplémentaire… à 4h54. Qui plus est, la plupart des trains qui circulent seront en retard de 5 minutes afin «de permettre des correspondances exceptionnelles».

Et que les usagers ne s'attendent pas à une amélioration en heure de pointe en sortie de bureau. Seuls cinq trains circuleront entre Luxembourg et Metz entre 15h58 et 18h09, contre une dizaine en temps normal. Après cet horaire, des bus seront mis en place entre Luxembourg et Thionville. Pour rallier Metz, il faudra attendre le bus… de 20h59.