Au Luxembourg: Un master adapté à la vie des athlètes

Quinze étudiants suivent ce master. LUNEX University

Choisir le jour de sa rentrée, des examens, étudier à distance et à son rythme... C’est possible à LUNEX University à Differdange avec le master en management du sport et digitalisation lancé en octobre. La première année est adaptée au mode de vie des étudiants sportifs et professionnels en formation continue.

«On est ravis de proposer ce format aux étudiants qui ont besoin de flexibilité parce qu’ils travaillent, se forment ou qu’ils ne peuvent pas rester durant deux ans au Luxembourg», explique le Pr Dr Mathieu Winand, responsable du programme qui développe les compétences des managers sportifs à l’ère digitale.

De nombreux débouchés

La flexibilité, point fort de la formation, a séduit la sprinteuse Patrizia Van der Weken et la cycliste Claire Faber. «Je peux organiser mes examens comme je le souhaite et ainsi me préparer au mieux pour mes compétitions», explique cette dernière.

Depuis cinq mois, une quinzaine d’étudiants suivent ce master. Les cours ont lieu en anglais et il est possible de débuter le programme n'importe quand. La deuxième année est sanctionnée par un stage et un mémoire. Il y a de nombreux débouchés: manager de club, dirigeant de fédération sportive, consultant, responsable marketing, responsable événementiel dans le sport, agent sportif…