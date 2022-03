Football en Belgique : Un match fou se termine en bagarre à Aubange

AUBANGE - Il y avait de la tension dans l'air, ce mercredi, dans une rencontre de P2A (7e niveau en Belgique), qui a opposé Aubange à Bleid. La fin de match a dégénéré...

C'est un match pour une possible accession au 6e niveau du football en Belgique (P1) qui s'est mal terminé, ce mercredi 1er mai à Aubange, à quelques km à peine de la frontière avec la France et le Grand-Duché. La rencontre de P2A (7e niveau belge) entre Aubange et Bleid opposait deux équipes du sud de la province belge de Luxembourg et face à la caméra de TV Lux, les acteurs de cette partie sont visiblement passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.