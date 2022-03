Football : Un match joué sous plusieurs centimètres de neige

Une rencontre de MLS entre les New England Revolution et Real Salt Lake s’est déroulée dans des conditions dantesques.

New England Revolution et Real Salt Lake se sont affrontés dans des conditions difficiles.

Sous cette météo dantesque, le scénario de la partie a également été fou. Les locaux, New England Revolution, ont fait la course en tête et menaient 2-0 à la 78e minute, avant se faire rejoindre et de tout perdre dans le temps additionnel. Tate Schmitt a offert la victoire au Real Salt Lake, à la 93e minute.