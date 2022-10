Auto: Un Mazda CX-60 aux larges épaules

Le PHEV affiche cinq modes de conduite. Un bloc diesel 3,3 litres est aussi disponible.

Mazda mise gros avec son CX-60. Le SUV est à la fois son premier hybride rechargeable lancé sur le marché européen, mais aussi le modèle routier le plus puissant de toute l’histoire de la marque japonaise.

Le bloc essence 2,5 l Skyactiv à injection directe, couplé à un moteur électrique de 100 kW, délivre une puissance combinée de 327 chevaux. Pas de trop pour déployer avec aisance les deux tonnes de ce véhicule à vocation familiale au design élégant, sans être tapageur.

Le joli nez un peu élancé permet de caler le quatre cylindres en ligne de manière longitudinale. L’habitabilité à l’avant n’est pas entachée - on note au passage l’ajustement automatique des sièges et du volant en fonction de sa morphologie - mais c’est un peu plus étriqué à l’arrière.

Sur le bitume, le CX-60 ne manque pas d’allant, porté par les 500 Nm de couple et la rapidité et la linéarité de la boîte 8 vitesses. Celle-ci laisse malgré tout échapper quelques bruits, et l’on en déplore d’autres liés à l’aérodynamisme et aux imperfections de la chaussée pas assez filtrés, passés les 100 km/h.

La priorité donnée au dynamisme va de pair avec une fermeté des suspensions, et quelques sensations de battements sur autoroute, des désagréments quelque peu amplifiés, ici, par les jantes de 20 pouces. Malgré une taille et un poids conséquents, le CX-60 se montre plutôt agile, bien que le retour de sensations soit modeste, le train avant semblant trop «éloigné» de la direction.

L’ensemble reste bien conçu - avec un intérieur soigné et confortable, particulièrement dans sa version supérieure Takumi - et relativement plaisant à balader. Avec ce compromis entre confort et performance, le SUV est au final équilibré.

Surtout, le plug-in hybrid ne se révèle pas très gourmand. On peut l’amener sur une cinquantaine de kilomètres en 100 % électrique, ce qui autorise une consommation d’environ 3 litres aux 100 km sur notre parcours mixte.

Le CX-60 se montre nécessairement moins frugal une fois la batterie déchargée, mais les données restent correctes compte tenu du gabarit. Comme toujours, sur ce type de véhicule, il convient de s’imposer une recharge la plus régulière possible. Les performances de charge se plaçant ici dans la moyenne.

Les plus, les moins On a aimé: Design Intérieur soigné Dynamisme On a moins aimé: Fermeté des suspensions Insonorisation perfectible