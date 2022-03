Gabegie en France : Un médecin absent payé durant 30 ans par l'hôpital

Un médecin de l'hôpital de Quimperlé (ouest) a été rémunéré pendant 30 ans malgré son absence de l'établissement de santé.

Mais ce dernier est néanmoins resté aux effectifs de l'établissement. «Outre un déficit d'image, il en est résulté un coût salarial de 130 000 euros par an et une privation de recettes annuelles estimée à 980 000 euros, soit un coût total de 5,5 millions d'euros entre 2012 et 2016» pour l'hôpital, résume la chambre régionale des comptes.