En Alsace : Un médecin de l'hôpital de Colmar soupçonné d'agressions sexuelles

Le médecin, en garde-à-vue depuis mercredi, a été déféré vendredi et mis en examen pour «agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et de harcèlement moral au travail», a indiqué la magistrate dans un communiqué. Placé sous contrôle judiciaire, il a «interdiction d'entrer en contact avec les victimes» présumées et «de paraître à leur domicile ainsi qu'au sein des hôpitaux de Colmar, Thann et Guebwiller» (Haut-Rhin), a-t-elle ajouté.