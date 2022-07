Royaume-Uni : Un médecin trop vieux ment sur son âge: la patiente meurt

Un médecin octogénaire, déjà suspendu au Royaume-Uni pour avoir menti sur son âge, a été condamné mardi à trois ans de prison après avoir admis être responsable de la mort d'une patiente à la suite d'un diagnostic bâclé.

Isyaka Mamman, 85 ans et né au Nigeria, avait déjà fait deux erreurs similaires avant la mort d'une de ses patientes en septembre 2018. Selon ses collègues, il aurait dû être à la retraite depuis des années. Devant le tribunal de Manchester, le docteur avait admis l'homicide involontaire par négligence de Shahida Parveen, une femme de 48 ans et mère de trois enfants.

M. Mamman aurait utilisé la mauvaise aiguille au mauvais endroit au cours d'un prélèvement de moelle osseuse, l'aiguille ayant alors touché le cœur et provoqué une grave hémorragie interne. La juge Amanda Yip l'a condamné à trois ans de prison et a qualifié l'affaire de «troublante» en raison des erreurs déjà faites par le passé par le médecin et les doutes subsistant sur son âge.