Un membre d'une puissante famille meurt dans une avalanche

«Un pan de montagne enneigé est parti et ils se sont fait prendre dans une coulée à une altitude de 2 390 mètres», poursuivent les CRS. «Un des quatre randonneurs a été enseveli et rapidement trouvé et sorti mais malheureusement, le médecin n’a pas réussi à le ranimer».