Royaume-Uni : Un membre de la famille royale dans une téléréalité

Selon les tabloïds britanniques, la prochaine saison de «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here» accueillera l’un des proches de William et Kate.

Mike Tindall (ici lors des funérailles d’Elizabeth II) a épousé Zara Philipps, fille de la princesse Anne, en 2011. via REUTERS

Si l’information se confirme, ITV aura frappé un grand coup. D’après plusieurs médias du Royaume-Uni, la chaîne a réussi à convaincre Mike Tindall, époux de Zara, petite-fille d’Elizabeth II, d’être l’un des candidats de la prochaine saison de «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here». Dans ce programme, des personnalités sont livrées à elles-mêmes dans la jungle et doivent prendre part à des épreuves dans le but de gagner de l’argent pour des associations.

Âgé de 43 ans, Mike Tindall est un ancien joueur international de rugby. Il a joué pour l’équipe d’Angleterre, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde en 2003, de 2000 à 2011. Sa relation avec Zara, fille de la princesse Anne, a commencé en 2003. Le couple s’est dit «oui» en 2011 et a trois enfants: Mia, 8 ans, Lena, 4 ans et Lucas, 1 an. «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here», présentée par Ant & Dec, ne sera pas la première émission de télévision à laquelle participera l’Anglais. En 2015, il avait terminé deuxième de «The Jump», un programme dans lequel des célébrités sautaient d’un tremplin de ski et qui avait valu des blessures à de nombreux candidats.

Le tournage des nouveaux épisodes de «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here» doit commencer en novembre 2022 en Australie. Outre Mike Tindall, premier membre de la famille royale à prendre part à un programme de ce genre, les téléspectateurs pourront voir Boy George, le comédien Seann Walsh et le DJ et animateur radio Chris Moyles.