Au Luxembourg: Un ménage sur cinq ne peut pas faire face aux dépenses imprévues

En 2021, les 20% les plus riches ont gagné près de 5 fois plus que les 20% les plus pauvres, au Luxembourg. «Malgré les bonnes performances économiques du pays, nous sommes à la traine en termes d’égalités sociales», a rappelé la présidente de la Chambre des salariés, Nora Back, en préambule de la présentation des résultats.

Près de 15% des salariés du pays ne percevaient que le salaire social minimum (près de 66 000 personnes) au 31 mars 2022. L’enquête, qui traite des inégalités et de la pauvreté, du marché de l’emploi et des conditions de travail, souligne que dans de nombreux cas, le salaire social minimum est inférieur au budget de référence, qui se définit par le montant nécéssaire pour vivre décemment.

Par exemple, parmi les personnes rémunérées au salaire social minimum, un adulte seul, un adulte avec un ou deux enfants à charge et les allocations familiales disposent d'un revenu inférieur au budget de référence. Un couple rémunéré au salaire minimum, avec deux enfants, percevrait légèrement plus que le budget de référence.

Davantage de travailleurs pauvres

Le taux de pauvreté se situait à 18,1% (plus d’un point au-dessus de la moyenne européenne) et se définit par la part de personnes vivant avec moins de 25 489 euros par an. Parmi eux, les locataires sont les plus touchés puisque plus d’un tiers (35%) d’entre eux sont exposés au risque de pauvreté, une part qui tombe à 11% pour les propriétaires.