Un menu deux étoiles servi au personnel de l'hôpital

«Suprême de volaille farcie, jus à l’estragon, pignons de pin, champignons, épinards, pomme Anna, artichauts barigoule». Le tout préparé par le chef double étoilé Cyril Molard (Ma Langue Sourit) et par les cuisiniers de l'hôpital. À la cantine du CHL lundi dernier, en collaboration avec Sodexo, c'était repas gastronomique pour le personnel.

Médecins, infirmières... plus de 500 collaborateurs ont pu profiter d'un plat hors norme en ouverture de la semaine de la Diversité, au cours de laquelle l'hôpital a promu le brassage culturel à travers l’art culinaire. «Le talent du chef Cyril Molard n’est plus à démontrer. Son plat m’a offert une palette de sensations, tant par la saveur des aliments que par leur texture et leur goût», confiait, enchantée, une employée de l'hôpital.