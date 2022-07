«New York, crime organisé» : Un meurtre sur le tournage d’une série policière

Un drame est survenu sur le tournage de la saison 3 de «New York, crime organisé»: un homme de 31 ans, membre de l’équipe de la série, a été tué par balle, mardi, à New York, alors qu’il se trouvait à proximité du plateau, selon CNN. «Nous avons été terriblement attristés et choqués d’apprendre qu’un de nos collaborateurs avait été victime d’un crime et est décédé», ont déclaré NBC et le studio Universal Television dans un communiqué. Nous travaillons avec les forces de l’ordre locales qui mènent l’enquête. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis.»