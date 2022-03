En France : Un migrant meurt électrocuté en montant sur un wagon

Un migrant érythréen est décédé et trois autres, des compatriotes, ont été légèrement blessés vendredi en gare de Valenciennes, victimes d'un «arc électrique» alors qu'ils tentaient de monter sur un wagon de fret, qui a finalement pris feu.

«Apparemment, celui qui est décédé serait monté sur le wagon et aurait déclenché l'arc électrique», a précisé le magistrat. Le feu a été maîtrisé en début de soirée. Selon le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, le train devait "repartir pour Calais", où des centaines de migrants affluent pour tenter de passer en Angleterre.

Mais la SNCF a ensuite précisé à l'AFP que le train provenait de Calais, en route vers la frontière avec l'Espagne. «L'enquête permettra de comprendre ce qui s'est passé», selon la SNCF, pour qui la seule certitude est que les quatre migrants, «ont été vus sur la toiture du train au moment de l'électrisation» qui a provoqué le feu, sans qu'il soit possible de déterminer dans l'immédiat s'ils y montaient ou tentaient d'en sortir.

«Des migrants se sont infiltrés et sont montés sur le wagon qui était bâché. Le premier qui est monté a fait fil conducteur, avec arc électrique, et le wagon a pris feu», a affirmé le maire à l'AFP. L'incendie s'est déclenché dans un wagon contenant des pneus, ce qui a provoqué une impressionnante colonne de fumée, avec, selon les pompiers, un «fort risque de propagation à deux wagons frigorifiques et un TER».