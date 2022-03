France : Un migrant soudanais de 25 ans happé par un train

L’accident s’est produit lundi soir près de Calais. La victime marchait le long de la voie ferrée lorsqu’elle a été percutée mortellement.

«L’autre personne a pu s’écarter suite aux signaux sonores du train et n’a pas été pas blessée», a ajouté la préfecture.

Des centaines de migrants, notamment Irakiens, Iraniens, Soudanais et Érythréens, survivent dans des campements du littoral nord de la France, dans l’espoir de passer en Angleterre.

Un précédent en novembre

Le 4 novembre, un accident similaire s’était produit à quelques centaines de mètres de là. Un train avait percuté un groupe de quatre migrants qui circulaient sur les voies entre Dunkerque et Calais, faisant un mort, un blessé grave et deux blessés plus légers.