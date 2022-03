Justice en Moselle : Un militaire accusé de harcèlement sexuel relaxé

METZ - Un militaire accusé de harcèlement sexuel par une femme, qui était sa subalterne en 2011 et fut l'une des premières dans l'armée à déposer une telle plainte, a été relaxé.

À l'époque des faits, la plaignante était secrétaire au centre d'information et de recrutement (Cirfa) de la Marine à Metz.

Dans cette affaire, jugée par la chambre militaire du tribunal de grande instance de Metz, les faits n'avaient pas été qualifiés de harcèlement sexuel mais de violence sur subordonné, car la plaignante les avait dénoncés en 2012, au moment où le délit de harcèlement sexuel avait été abrogé par le Conseil constitutionnel qui le trouvait trop flou. L'avocat du militaire, Me Olivier Rondu, a souligné vendredi son «grand soulagement après sept longues années de procédure», mais aussi «son sentiment de colère et d'amertume», évoquant des «conséquences terribles aux plans personnel et professionnel» pour son client.