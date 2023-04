Un militant revient sur les traces de son passé

Lorsqu’il apprend le décès de l’un de ses anciens camarades, il effectue le voyage en Italie. À pied, afin d’être plus discret, tout en évitant avec soin les patrouille de police. Sur la route, Mario repense inlassablement à ses années de lutte, aux actions qu’il jugeait noble et pour la bonne cause, mais qui ont dégénéré. Qualifié de terroriste, il a dû vivre reclus et s’éloigner de ses proches, occasionnant là quelques regrets.