Guerre en Ukraine: Près d'un milliard d'euros de dons à l'Ukraine après la conférence à Paris

Le Premier ministre Xavier Bettel participait ce mardi à la conférence de Paris de soutien à l'Ukraine. Le chef du gouvernement luxembourgeois a annoncé une nouvelle tranche d'aide humanitaire de 4 millions d'euros, mise à disposition d'agences de l'ONU et d'ONG luxembourgeoises actives en Ukraine, la Croix-Rouge et Caritas. En outre, le CGDIS mettra à disposition, cette semaine, 8 ambulances de plus pour les services de secours ukrainiens.