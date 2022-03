En Lorraine : Un millier d'élus contre le mariage homo

LORRAINE - Près d'un millier de maires et adjoints de Lorraine ont apposé leurs signatures à une pétition qui milite contre le mariage homosexuel. Peu de noms connus dans les listes diffusées.

Au total, il y a 937 signatures en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse et dans les Vosges. Les élus (maires et adjoints aux maires) de Lorraine ont signé une pétition contre le mariage homosexuel, lancée par le «collectif des maires pour l'enfance». Une liste qui est accessible publiquement sur le site du collectif. Et parmi les signatures déposées, plus de 300 maires de villes et de villages, la majorité en Moselle. Des politiques de tous bords, mais surtout sans étiquettes.