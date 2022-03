Répression à Homs : Un millier de familles bombardées

Plus d'un millier de familles sont encerclées et bombardées à Homs. L'ONU est appelée à «intervenir rapidement». «L'OSDH exhorte le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon à intervenir immédiatement pour faire arrêter les bombardements incessants sur les quartiers de Homs afin d'évacuer plus de 1000 familles encerclées, comprenant des enfants et des femmes», affirme l'OSDH dans un communiqué. Cette organisation basée en Grande-Bretagne appelle l'ONU également à intervenir à Homs pour «évacuer et protéger des dizaines de blessés qui sont en véritable danger de mort en raison de l'absence de personnel médical et du manque de médicaments».