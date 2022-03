Vienne : Un million d'images pédophiles saisies en Autriche

Un Viennois de 53 ans a été arrêté par la police autrichienne pour avoir possédé des images et des films pédopornographiques.

Un retraité a été arrêté en Autriche pour avoir accumulé plus d'un millions d'images et des centaines de films à caractère pédophile, et pour avoir abusé sexuellement de deux fillettes.

Lors d'une perquisition au domicile du suspect, le BKA a confisqué deux ordinateurs, huit disques durs et 250 DVD, parlant de la plus importante saisie réalisée en Autriche. Sur ces supports, ils ont trouvé plus d'un million d'images représentants des mineurs dévêtus, 30 450 photos d'actes sexuels avec des enfants et 425 films d'abus sexuels sur des petits enfants.