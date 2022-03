Un million de Logan vendues

Cette berline, déjà construite et vendue en Argentine et au Brésil, sera assemblée à l’usine Dacia de Pitesti, en Roumanie, et reprendra plus de 70 % des pièces de la voiture à bas coût. Renault, via Dacia en Europe, est désormais en mesure de proposer cinq véhicules pour les petits budgets.