Egypte : Un minibus plonge dans un canal du delta du Nil, au moins 19 morts

L’accident, qui s’est produit samedi, a également fait six blessés. Le véhicule a été sorti de l’eau fortement endommagé, a constaté un photographe de l’AFP.

Au moins 19 personnes ont été tuées samedi et six blessées quand leur minibus s’est retourné, plongeant dans un canal du delta du Nil, dans le nord de l’Egypte, a indiqué le ministère de la Santé. Le minibus qui a été sorti de l’eau était fortement endommagé et ses vitres étaient brisées, a constaté un photographe de l’AFP. Un cordon de policiers contenait une foule de badauds qui regardaient les opérations de sauvetage.