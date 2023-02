France : Un ministre traité d'«assassin» en pleine séance à l'Assemblée

Aurélien Saintoul a reproché au ministre d'avoir «menti» sur le nombre de morts au travail, en le taxant également de «félonie». Des cris ont retenti et Olivier Dussopt a quitté l'hémicycle durant la suspension, a constaté l'AFP. La séance a repris près de trente minutes plus tard avec des applaudissements à l'égard du ministre.

«L'outrance permanente»

En début de séance, Olivier Dussopt avait déclaré qu'il y a «650 décès par an au travail, un chiffre relativement stable. Chaque mort est un mort de trop». Aurélien Saintoul l'a interpellé plus tard en l'accusant de mentir, en mentionnant des chiffres en augmentation, avec «150 veufs et orphelins» en plus.