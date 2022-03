Au Pakistan : Un ministre victime du «filtre chat» de Facebook

Un homme politique pakistanais avait des oreilles et de moustaches de chat virtuelles lors d'une conférence de presse, à cause de l'activation du «filtre chat» de Facebook.

Un homme politique de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, s'est vu affubler d'oreilles et de moustaches de chat virtuelles lors d'une conférence de presse retransmise vendredi sur Facebook live, suscitant l'hilarité sur les réseaux sociaux. «Le ministre s'est transformé en chat», a commenté un internaute, alors qu'un autre, plus sobrement, écrivait «miaou, miaou, miaou».

L'évènement se tenait à Peshawar, la grande ville du Nord-Ouest et capitale du Khyber Pakhtunkhwa. Shaukat Yousafzai, le ministre de l'Information de cette province, y est apparu coiffé d'oreilles roses, des moustaches noires surplombant ses propres bacchantes. Le «filtre chat» a été «activé par erreur et non intentionnellement. C'était un accident», a expliqué à l'AFP M. Yousafzai. «Je n'étais pas le seul. Deux responsables assis à côté de moi ont aussi été touchés par le filtre chat», a-t-il poursuivi d'un ton léger, appelant à «ne pas prendre tout prendre au sérieux».