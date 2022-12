En Asie : Un missile balistique tiré par la Corée du Nord

Pyongyang a effectué un nouveau tir de «missile balistique non identifié», a annoncé dimanche l’armée sud-coréenne.

La Corée du Nord a procédé dimanche au lancement d’un «missile balistique non identifié» quelques jours après l’annonce par Pyongyang d’un test réussi de moteur à combustible solide avec pour objectif le développement d’un nouveau système d’armement. «La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l’Est», aussi appelée mer du Japon, a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen.

Vers une fabrication de missiles plus avancés

Tous ses ICBM sont cependant à carburant liquide. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un considère comme une priorité stratégique le développement de moteurs à combustible solide en vue de fabriquer des missiles plus avancés. Kim Jong Un a affirmé en 2022 qu’il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, et a déclaré «irréversible» le statut d’État nucléaire de son pays.