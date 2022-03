Un mois de février plus ensoleillé

Si, si, on vous le garantit: le soleil du mois qui vient de s’écouler a été plus généreux et nous a offert plus de rayons que d’habitude.

Dans le bilan météo du mois de février, les chiffres sont clairs: +35,2h de soleil en plus par rapport à la moyenne tricennale soit 109,7h d’ensoleillement sur les 28 jours du mois.

Côté températures, vous avez eu froid mais avec une moyenne de 1,4°C, ce mois de février n’a été ni plus ni moins clément que la moyenne des 30 dernières années. La pire température relevée a été de -7,7°C, bien loin des -20,2°C de février 1956.

Votre parapluie et vos capuches ont plutôt reçu moins d’eau: 48,9l/m² contre 57,2 en moyenne.