Live au Luxembourg : «Un mois de juin fabuleux, ça va fuser dans tous les sens!»

LUXEMBOURG – L’Atelier se prépare à vivre un été bouillant, avec une programmation musicale variée, prévue sur des lieux différents.

«Le mois de juin est fabuleux, ça va fuser dans tous les sens!», s’enthousiasme Michel Welter, gérant de l’Atelier. Les punks The Offspring affichent déjà complet le 7 juin à la Rockhal, et les rockeurs américains Kings of Leon devraient attirer près de 9 000 fans, le 11 juin à Dudelange, au festival Usina 22.

«Un super projet sur un site industriel», explique-t-il. «Chaque lieu est différent, et nous avons beaucoup plus de travail que les années précédentes», précise Michel Welter. S’il a souffert des reports, le festival Siren’s Call (25/06), avec The Hives en tête d’affiche, n’en demeure pas moins un temps fort de la programmation «indie» et électro, comme les concerts prévus à l’Abbaye de Neumünster: The Smile (27/06), Snow Patrol (06/07) ou Woodkid (12/07).