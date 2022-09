Ski alpin/Luxembourg : Un mois en Nouvelle-Zélande pour s'entraîner en plein été

Six mois après ses premiers Jeux olympiques, Gwyneth ten Raa a connu cet été une autre grande première: la skieuse luxembourgeoise de 17 ans est partie un mois en Nouvelle-Zélande pour y profiter de l'hiver austral et s'entraîner sur des montagnes enneigées.

Partie avec la structure italienne dans laquelle elle s'entraîne, elle a pu se familiariser avec ses nouveaux skis et participer à plusieurs compétitions, puisque la Nouvelle-Zélande est, avec l'Amérique du Sud, l'un des points de rassemblement des skieurs en été. Ten Raa, qui a beaucoup progressé l'hiver dernier, s'est notamment classée meilleure U18 sur un géant. «On a essayé de skier le plus possible, quatre ou cinq heures par jour, raconte-t-elle. Il n'y avait pas beaucoup de pauses».