Un monde virtuel et réel

General Electric propose de tester une expérience avec une simple feuille A4 imprimée et une webcam sur un site Internet. Le groupe fait la promotion des énergies alternatives et de la réduction des émissions de CO2 au travers d’un site animé en 3D et d’une technologie qui permet de mélanger des univers virtuels en 3D avec des objets réels.