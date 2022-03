Réflexions à la FIFA : Un Mondial-2022 en janvier-février?

Les périodes de janvier-février 2022 et novembre-décembre 2022 représentent les alternatives éventuelles à l'été pour la Coupe du monde au Qatar, a annoncé lundi la FIFA.

«Le secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke a expliqué que, conformément au choix de l'organisateur, la Coupe du monde devait se tenir en 2022. Les options de janvier-février 2022 et novembre-décembre 2022 ont été présentées comme des alternatives à juin-juillet 2022, et des commentaires ont déjà été formulées», écrit la FIFA dans un communiqué à l'issue de la première réunion du groupe de travail sur le calendrier international 2018-2024.

La réunion du groupe de travail était dirigée par le président de la Confédération asiatique (AFC), Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, et rassemblait des représentants «de la famille du football» à tous les niveaux (confédération, fédération, championnat, club) et des représentants des joueurs professionnels (FifPro), des clubs et ligues européens (ECA et EPFL), ainsi que le président du Comité d'organisation du Mondial-2022, Hassan Al Thawadi. Lors de la prochaine réunion, prévue en novembre 2014, les participants seront invités à détailler l'impact qu'auraient les nouvelles dates proposées sur leurs compétitions et activités. Le groupe de travail se réunira ensuite en février 2015.