Football: Un Mondial des clubs à 32 équipes dès 2025 aux Etats-Unis

La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes et prévue en 2025 a été attribuée aux États-Unis, a annoncé vendredi la Fédération internationale de football (Fifa). «Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d’infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi», a détaillé la Fifa dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence.