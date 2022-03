Test automobile : Un monospace peut être séduisant et dynamique

BMW décline déjà son Active Tourer avec une version allongée pour les grandes familles.

Premier monospace et premier modèle traction de BMW, la Série 2 Gran Tourer devient le premier monospace sept places «premium».

Avec la version longue Gran Tourer, BMW débarque chez les monospaces sept places. Avec 4,556 mètres de long, le Gran Tourer mesure 21 cm de plus que l’Active Tourer. Du museau au montant B, la partie avant est rigoureusement identique à l’Active Tourer. Le porte-à-faux arrière plus imposant est surmonté d’un hayon plus vertical, débouchant sur un design moins bien équilibré.

À bord, le Gran Tourer conserve les points forts de l’Active Tourer: tableau de bord composé de belles matières et commandes orientées vers le conducteur. En configuration cinq places, le Gran Tourer offre un volume de coffre de 560 à 720 litres. La capacité atteint les 1 820 litres tous sièges rabattus. La gamme de moteurs est composée de cinq 3 et 4 cylindres, en diesel (216d, 218d et 220d) et en essence (218i et 220i). En haut de gamme, le 220d est accouplé à la transmission quatre roues motrices xDrive et à l’excellente boîte automatique ZF à 8 rapports.

Les 190 ch et 400 Nm de couple assurent des performances de haut vol. Grâce à la suspension pilotée SelectDrive (trois modes: EcoPro, Comfort et Sport), le comportement est aussi dynamique que prétendu, tout en ne rognant pas sur le confort. Sans prétentions sportives, cette Série 2 Gran Tourer est vraiment le monospace le plus chic du segment.



(Denis Berche)

Fiche technique Modèle: BMW 220d xDrive Gran Tourer Moteur: 4 cylindres en ligne Diesel - 1 995 cm3 Puissance: 190 ch, à 4 000 tr/min Couple: 400 Nm, à 1 750 tr/min Boîte: auto 8 rapports 0 à 100 km/h: 7,8 s Vitesse maxi: 218 km/h Dimensions: 4,56 m de long; 1,80 m de large; 1,61 m de haut Empattement: 2,78 m Volume coffre: 560 à 720 ou 1 820 litres (7/5/2 places) Poids: 1 690 kg Émissions CO2: 134 g/km Consommation: mixte 5,1 litres aux 100 km Tarif de base: 37 082 euros