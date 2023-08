Un mort, cinq personnes dans un «état grave» dans la Manche

Une personne est morte et cinq se trouvent dans un «état grave» après le naufrage d’une embarcation de migrants dans la Manche samedi, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord. Les recherches d’autres potentielles victimes se poursuivaient en fin de matinée au large de Sangatte (Pas-de-Calais), mobilisant des navires français et britanniques et un hélicoptère, a indiqué la préfecture maritime.