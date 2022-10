Football : Un mort dans des affrontements lors d’un match au sommet en Argentine

Le match entre Gimnasia y Esgrima La Plata et Boca Juniors, deux équipes phares du championnat argentin, a été le théâtre de graves débordements entre supporters et forces de l’ordre.

Le choc entre Boca Juniors et Gimnasia y Esgrima La Plata a été interrompu à la 9e minute en raison d’incidents à l’intérieur du stade Juan Carmelo Zerillo.

Un supporter du club de football de Gimnasia y Esgrima La Plata est mort au cours d'affrontements pendant un match de championnat d'Argentine entre son équipe et celle de Boca Juniors, jeudi, près de Buenos Aires, selon les autorités locales. «Je confirme qu'il y a une personne morte. Cette personne est décédée d'un arrêt cardiaque», a déclaré le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Sergio Berni. L'hôpital où a été transportée la victime a précisé qu'il s'agissait d'un homme de 57 ans, mort d'un arrêt cardio-respiratoire.

Les affrontements ont commencé à l'extérieur du stade Juan Carmelo Zerillo à La Plata, à environ 50 km au sud de Buenos Aires, où l'équipe de Gimnasia recevait Boca Juniors. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes pour disperser des supporters qui tentaient de pénétrer dans le stade déjà complet. «Les incidents ont commencé dehors et se sont propagés à l'intérieur. Il y avait environ 10 000 personnes autour du stade qui essayaient d'entrer, certains avec des billets, d'autres sans. Tous voyaient bien que le stade était archi-complet», a expliqué Eduardo Aparicio, le chef de l'agence de prévention des violences dans le sport. «Tout cela fait l'objet d'une enquête», et notamment «les agissements de la police», a-t-il ajouté.