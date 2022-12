En France : Un mort dans un carambolage monstre

Une collision en chaîne, impliquant 24 véhicules, a coûté la vie à un conducteur et fait onze blessés, dont trois graves, lundi matin, sur une autoroute française. Verglas et brouillard sont en cause.

La collision en chaîne a provoqué la fermeture dans les deux sens, pendant huit heures, d’une portion de l’autoroute A72. Twitter – Sapeurs-pompiers de la Loire

Un homme de 71 ans est décédé et plusieurs personnes ont été blessées, lundi matin, dans un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules sur l’autoroute A72, au nord de Saint-Étienne (Loire). La collision en chaîne a provoqué la fermeture dans les deux sens, pendant huit heures, d’une portion de cet axe. La circulation en direction de Clermont-Ferrand a repris vers 14h15, selon le gestionnaire Vinci Autoroutes, qui évoque un événement «probablement lié à un épisode soudain de pluies verglaçantes mêlées à un brouillard dense».

Le bilan était d’un mort, trois blessés graves et huit blessés légers, a indiqué la préfecture du département de la Loire, qui fait état de 24 véhicules (dix poids lourds, quatre utilitaires et dix véhicules légers) impliqués. Près de 150 pompiers et gendarmes ont été mobilisés. L’accident a eu lieu à hauteur de Veauchette, en direction de Saint-Étienne. Entre 6h et 9h, le département était placé en vigilance jaune au verglas.

La mairie d’Andrézieux-Bouthéon, ville à proximité de l’accident, a mis à disposition une salle des fêtes «pour accueillir une vingtaine de naufragés de la route», a expliqué le maire, François Driol.

Deux autres carambolages dans la même région

Un autre carambolage, moins grave, s’est produit lundi matin, dans le même département, sur l’A89 vers Sainte-Colombe-sur-Gand, impliquant sept véhicules. Et peu après 9h30, un accident entre trois poids lourds, dont la marchandise s’est répandue sur les voies, et une voiture a provoqué de longs embouteillages sur l’A46 (en direction de Paris) à la frontière entre le Rhône et l’Isère, au sud de Lyon, avec une coupure de l’autoroute.