A Luxembourg: Un mort en gare de Hollerich, le trafic ferroviaire reprend

À Luxembourg : Un mort en gare de Hollerich, le trafic ferroviaire reprend

LUXEMBOURG – Les pompiers annoncent qu'une personne a été percutée par un train rue de la Déportation, où se trouve la gare de Hollerich. Les trains ont été à l'arrêt pendant environ 3h30.

Ce qu'on sait en revanche c'est que le trafic ferroviaire a été très perturbé. Ainsi, la circulation des trains sur la ligne 50 entre Luxembourg et Bertrange-Strassen et sur la ligne 70 entre Luxembourg et Leudelange a été interrompue dans les deux sens, ont annoncé les CFL. Un service de bus de substitution a été mis en place. La compagnie ferroviaire luxembourgeoise a annoncé, vers 13h40, le retour à une situation normale pour 14h, même si «quelques retards et suppressions pourraient encore survenir».