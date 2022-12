Incendie mortel au Luxembourg : Un mort et 10 blessés dans un incendie à Kayl

Le bilan fourni par le CGDIS mardi, à 6h, est lourd: une personne est décédée et dix ont été blessées dont plusieurs dans un état grave. Les travaux d'extinction sont toujours en cours et se prolongeront dans la matinée. Un lieu d’accueil des victimes indemnes (LAVI) a été établi avec l’aide du Groupe de support psychologique et le soutien de la commune de Kayl, afin de prendre en charge une trentaine de membres des familles et impliqués.