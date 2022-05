Mexique : Un mort et 6 blessés lors de fusillades dans des bars à Cancun

La station balnéaire est en proie à de nombreuses violences de groupes criminels liés au trafic de drogues.

Une personne a été tuée et au moins six autres ont été blessées vendredi dans des fusillades visant des bars de la banlieue de la station balnéaire mexicaine de Cancun (sud-est), ont indiqué les autorités locales. «Six personnes ont été blessées et une autre a été tuée par balle», indique une brève publication du bureau du procureur sur son site internet et sur les réseaux sociaux.