En France : Un mort et huit blessés dans un incendie

Les autorités françaises déplorent un mort et des blessés dans l'incendie d'un immeuble à Créteil mercredi soir.

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées mercredi soir dans l'incendie d'un grand immeuble à Créteil, en France. Le feu a pris vers 23h dans ce bâtiment de dix étages hébergeant des personnels d'un hôpital situé à côté.

Le feu, éteint vers 1h30 jeudi par les pompiers après plus de deux heures de bataille, n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement de cet établissement réputé, où a eu lieu en 2010 la première greffe totale du visage. Le sinistre a coûté la vie à une femme, ont précisé la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des sources proches du dossier. Il a également blessé gravement deux pompiers, dont les jours ne sont toutefois pas en danger selon la BSPP, et moins sérieusement quatre autres personnes dont deux autres pompiers.