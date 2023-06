Suède: Un mort et neuf blessés dans le déraillement d’un manège

Une personne est morte et neuf ont été blessées dimanche après le déraillement d’une montagne russe dans un parc d’attractions de Stockholm en Suède, a-t-on appris auprès du parc et de la police. «Une personne est malheureusement morte», a annoncé à l’AFP Cecilia Björling, porte-parole de Gröna Lund, nom officiel du parc, qui a été évacué.

Neuf personnes sont blessées et hospitalisées, parmi lesquelles des enfants, a indiqué lors d’une conférence de presse Jan Eriksson, PDG de Gröna Lund. «C’est un triste jour», a-t-il dit, soulignant que le parc, ouvert il y a 140 ans, fermera ses portes pendant au moins sept jours.

Voiture dans le vide

L’accident s’est produit vers 11h30 dimanche, sur le manège «Jetline». Une partie de l’avant-train s’est partiellement détachée, le train s’est arrêté au milieu de la voie et la voiture en question penchait dans le vide. Quatorze personnes étaient à bord du manège. Une enquête a été ouverte, a précisé une porte-parole du parc.

«Nous avons reçu l’alerte vers 11h39, une montagne russe a déraillé et plusieurs personnes sont blessées», a expliqué à l’AFP Håkan Eriksson des services de secours de la capitale suédoise. Police et ambulance ont été dépêchées sur place. Les blessés souffrent de lésions provoquées par des accidents de chute, a précisé Helena Boström Thomas, porte-parole de la police de Stockholm.

«C’est inimaginable»

Selon Jenny Lagerstedt, correspondante de la télévision suédoise SVT qui se trouvait sur place, un wagon de l’attraction «Jetline» se serait détaché, pour ensuite tomber de très haut, emportant plusieurs personnes dans la chute. «J’ai soudainement entendu un bruit sourd et métallique, puis les manèges se sont mis à trembler», a-t-elle relaté à la chaîne suédoise. «Mon mari, qui était assis à l’extérieur, a vu une voiture se détacher (de l’attraction) et tomber».

«C’est inimaginable», a commenté la ministre de la Culture Parisa Liljestrand, à l’agence de presse TT. «J’ai récemment visité le parc avec ma famille et je ne peux même pas imaginer ce que l’on doit ressentir lorsque la plus belle des journées se transforme soudainement en cauchemar». La montagne russe «Jetline», un classique du parc d’attractions Gröna Lund – qui emploie environ 1 500 saisonniers chaque année –, a été inaugurée en 1988 et roule à une vitesse d’environ 90 km/h.