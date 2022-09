En Bulgarie : Un mort et six blessés dans un incendie à Sofia

Une Colombienne a été tuée et six personnes, dont deux enfants étrangers, ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré samedi matin dans un hôtel du centre-ville de Sofia, ont indiqué les pompiers.

«Une femme est morte, deux hommes âgés ont été hospitalisés ainsi que deux enfants, âgés d'un an et sept mois et de douze ans, mais ils ne sont que légèrement blessés et ont été admis à l'hôpital par précaution», a déclaré le chef adjoint des pompiers de Sofia, Lyubomir Barov, à la radio publique BNR.