accident : Un mort et trois blessés à Oetrange

Un jeune homme de 26 ans a perdu la vie le nuit dernière dans un accident de la route. Deux autres occupants de la voiture sont gravement blessés.

La voiture a violemment percuté un mur et un poteau. (photo police grand-ducale)

Un automobiliste qui venait de Sanweiler et allait en direction de Moutfort a perdu le contrôle de son véhicule à l'entrée de la localité d'Oetrange-Moulin.

La voiture a heurté le trottoir et le côté droit du véhicule est allé percuter un mur puis un lampadaire de plein fouet.

Le passager, un jeune homme de 26 ans vivant à Ersange, est mort sur les lieux de l'accident, malgré l'intervention du Samu et des pompiers de Luxembourg et des brigades d'intervention de Remich et Grevenmacher.