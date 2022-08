Lyon : Un mort et un blessé grave après des tirs policiers

La police a ouvert le feu après le refus d’obtempérer d’un conducteur d’un véhicule signalé volé. L’homme se trouve entre la vie et la mort, tandis que son passager est décédé.

Un homme est mort et un autre se trouve entre la vie et la mort, touchés par des tirs policiers dans la nuit de jeudi à vendredi près de Lyon, a indiqué le parquet qui a ouvert une enquête pour refus d’obtempérer aggravé. Les deux policiers ayant fait usage de leurs armes ont été placés en garde à vue et sont actuellement entendus par la police des polices, a indiqué le parquet de Lyon.