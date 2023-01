Pérou : Un mort et un blessé lors de heurts en marge d’une manifestation

Le Pérou est secoué par des troubles qui ont éclaté après la destitution et l’arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté de perpétrer un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir. Les manifestants qui proviennent majoritairement des régions andines du sud, exigent la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, la dissolution du Parlement, une Assemblée constituante et des élections.

Dina Boluarte, qui était la vice-présidente de Pedro Castillo et est d’origine andine, lui a succédé conformément à la Constitution. Elle est issue du même parti que lui mais les manifestants voient en elle une «traîtresse». Afin d’enrayer le mouvement de protestation, le gouvernement a décrété dimanche l’état d’urgence pour 30 jours à Lima, Cuzco, Callao et justement Puno, une des régions les plus affectées. L’état d’urgence permet à l’armée d’intervenir pour maintenir l’ordre et suspend aussi les libertés de réunion et de circulation. Le Gouvernement avait déjà décrété l’état d’urgence sur tout le territoire en décembre, pour 30 jours.