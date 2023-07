Intempéries: Un mort et un disparu au Japon dans des pluies torrentielles

Les fortes pluies qui se sont abattues sur certaines régions du Japon ont fait au moins un mort et un disparu, ont annoncé samedi les autorités, qui ont émis des consignes d’évacuation pour près de 1,8 millions d’habitants. Dans la préfecture de Yamaguchi (ouest), «un homme a été retrouvé mort» à l’intérieur d’une voiture qui avait été emportée dans une rivière, a déclaré à l’AFP un responsable de la police locale.

Glissements de terrains et inondations possibles

Des consignes d’évacuation – non contraignantes – ont été émises pour près de 1,8 million de personnes dans huit préfectures de l’Ouest du Japon, y compris celles d’Oita et Yamaguchi, a déclaré dans un communiqué l’Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.