Accident entre Weyer et Altlinster : Un motard évacué par hélicoptère

WEYER - Mardi, un homme a perdu le contrôle de son bolide dans un virage entre Weyer et Altlinster. Il est tombé et a fini sa course dans le fossé.

Les secours de Lintgen et Ettelbrück sont venus l'aider. (editpress)

Il était 17h passées quand l'accident s'est produit. Selon les premiers témoignages, le motard roulait à vitesse normale quand, pour des raisons encore inconnues, il est parti dans le décor. Sérieusement blessé mais conscient, il a été évacué sur l'hôpital d'Ettelbrück par l'hélicoptère d'Air Rescue.