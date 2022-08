Accident au Luxembourg : Un motard gravement blessé et héliporté par les secours

HOSINGEN - Un grave accident s’est produit, samedi après-midi, au croisement entre le CR342 et la N7. Un motard a été gravement touché.

Un refus de priorité, dont on ignore le détail, a provoqué un grave accident, samedi vers 17h20, au croisement entre le CR342 et la N7, entre les communes d’Hosingen et Marnach. Une moto a percuté une voiture «qui tentait de l'éviter», précise le rapport de police.